Sventato furto a un esercizio commerciale: ladri in fuga

CREMONA - Sventato furto a un esercizio commerciale grazie all’incessante attività di controllo posta in essere dai militari della Compagnia di Cremona.

SVENTATO UN FURTO

Nella serata di ieri mentre i militari transitavano nei pressi di una sala slot hanno notato un soggetto a bordo di un'autovettura che alla vista dell'auto di servizio si è dato alla fuga con 2 complici. A bordo dell’autovettura abbandonata sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso.

UN GIOVANE ARRESTATO

Nel corso del fine settimana i militari della Compagnia di Cremona hanno arrestato un giovane per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa famigliare. Nonostante la prescrizione impostagli a settembre del 2021 dal Tribunale di Cremona che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa famigliare e a non avvicinarsi più, il giovane è stato sorpreso mentre cercava di introdursi nell’abitazione della madre scavalcando la recinzione. Sottoposto al rito direttissimo è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione alla p.g.

ASSUNTORI DI STUPEFACENTI

Sempre nel corso del fine settimana i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano hanno segnalato alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti due giovani che, controllati nei pressi del parcheggio di un cimitero, sono stati trovati in possesso di uno spinello e pochi grammi di eroina.