Sport, Della Frera: «Nuovo campo alla Pierina e un festival per tutti i club»

CREMA - Un nuovo campo da calcio, la Fondazione dello sport e un Festival di tutte le società, con ospiti di livello nazionale. Sono questi i tre obiettivi principali che Walter Della Frera, fresco di riconferma come consigliere comunale delegato allo Sport, si pone per il prossimo mandato amministrativo. Il terzo per lui con questa delega.

CULTURA SPORTIVA

«I progetti che sto cullando e non da oggi sono questi. Il mio obiettivo è quello di fare cultura sportiva. Per questo, l’idea di poter organizzare un Festival dello sport, sull’esempio di quello di Trento, con la partecipazione di personaggi famosi, mi solletica».

Il secondo progetto riguarda la Fondazione dello sport, della quale si parla da qualche anno. «Ci stavamo lavorando già prima che scoppiasse il Covid – spiega Della Frera – e ora cercheremo di riprendere in mano la questione. La prima cosa da fare è quella di prendere in mano alcuni statuti dove già una Fondazione è stata istituita e vedere come poterli adattare alla nostra realtà. A Reggio Emilia, ad esempio, ne esiste una della quale è presidente Milena Bertolini, la ct della Nazionale femminile di calcio. Vogliamo vedere se ci sono le condizioni per proporla anche a Crema. In questo progetto, coinvolgeremo le società sportive».

COMMISSIONE COMUNALE SPORT

In attesa della Fondazione, Della Frera intende riproporre la commissione comunale sport. «L’idea è questa, in modo che possa lavorare con noi per la creazione della Fondazione», Medico sportivo, da dieci anni delegato comunale allo Sport, Della Frera conosce la materia e non avrà bisogno di rodaggio.

«Negli ultimi dieci anni è stato fatto tanto, ma so benissimo che ancora tanto resta da fare. Nell’ambito della cultura sportiva abbiamo organizzato Crema città europea dello sport e progetti come Giù dal divano e Campioni senza trucco, ma vogliamo fare ancora di più e per poterlo fare servono gli impianti. La nostra attenzione sarà rivolta a tre settori: attività di base, agonistico e sport d’élite. La recente realizzazione dello skatepark conferma la nostra attenzione agli sport minori. Vogliamo che la gente abbia spazi per fare attività».

PALAZZETTO POLIFUNZIONALE

Tra i sogni nel cassetto rientra il palazzetto polifunzionale. «Se ne parla da anni. È chiaro che per poterlo realizzare serve un partenariato pubblico-privato, perché la cifra necessaria è importante. Mi attiverò per vedere se ci sono le condizioni». Tra le questioni aperte rientrano anche i 110 mila metri quadrati dell’area della Pierina.

«Creeremo le condizioni per un recupero in termini sportivo-ricreativi. Il nuovo campo da calcio, a mio parere, potrebbe andare lì, ma sarà ovviamente la giunta a decidere. Cercheremo la location più adatta».

NUOVO STADIO?

Nel programma amministrativo non rientrava un nuovo stadio in luogo del centenario e decadente Voltini, ma Della Frera non chiude del tutto la porta: «Non è nel programma, è vero. Ma se qualcuno si facesse avanti con un’idea e un progetto, lo ascolteremmo».