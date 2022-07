Incidente mortale lungo la Sabbionetana: fatale lo scontro con un camion

CASALMAGGIORE - Incidente mortale lungo la statale Sabbionetana alle 13,40. A scontrarsi un autoarticolato e una Lancia Y. Nulla da fare per il conducente dell'auto, che risulterebbe essere di Cogozzo (classe 1937).

Ucraino il conducente del mezzo pesante, portato in codice verde all’Oglio Po. Sul posto i carabinieri del radiomobile e di Rivarolo del Re e i Vigili del Fuoco.

L'autoarticolato coinvolto nel terribile incidente sulla Sabbionetana

La Lancia Y distrutta fuoristrada (FotoLive/RaffaeleRastelli)

Secondo una prima ricostruzione, l’autoarticolato procedeva lungo la 420 in direzione di Sabbioneta. La vettura viaggiava in direzione opposta. Il conducente del camion avrebbe tentato di evitare la collisione buttandosi sulla sinistra ma invano. Un testimone, che viaggiava dietro l’auto, ha detto di aver visto la vettura invadere la corsia opposta e finire contro il camion.

Sul posto per il recupero della salma l’impresa Roffia di Casalmaggiore. L’incidente è avvenuto all’altezza della ditta Laminart complementi d’arredo.

In arrivo il personale della Provincia per la pulizia della strada. Avvertita l’Arpa per verificare eventuali inquinamenti del fosso.