Postina 23enne investita a Costa Sant'Abramo

CASTELVERDE - Attimi di paura verso le 13.30 in via Vittorio Veneto a Costa Sant'Abramo dove una giovane portalettere di 23 anni è stata vittima di un investimento. In corso di accertamento le cause ad opera della Polizia stradale. Le sue condizioni sono serie. Sul posto ambulanza della Croce rosse di Cremona. La giovane è stata trasportata in codice giallo al Maggiore.