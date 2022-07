La lite per motivi di viabilità finisce a coltellate, lievi ferite per un 32enne

CREMONA - Una lite per motivi di viabilità si è accesa nella serata di ieri, attorno alle 22.30, in Corso Garibaldi. A fronteggiarsi un 32enne automobilita cremonese e due cittadini egiziani di 18 e 19 anni, residenti a Cremona, che transitavano a bordo di una bicicletta e che sarebbero caduti a causa di una manovra del guidatore. La discussione degenerava in una vera e propria colluttazione, durante la quale il 32enne veniva più volte ferito ad un braccio ed al corpo con un'arma da taglio. La vittima si è recata autonomamente presso il locale pronto soccorso, per medicare i lievi tagli. Sull'episodio indagano i carabinieri di Cremona.