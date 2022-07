Danni provocati dal violento nubifragio: in campo tutte le forze disponibili

CREMONA - Dopo l’evento atmosferico straordinario che ha interessato non solo Cremona ma anche i territori limitrofi, l’Amministrazione comunale, con il fattivo impegno dispiegato dalla Polizia Locale, nonché grazie al supporto della partecipata AEM S.p.A, in collaborazione con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, ha messo in campo tutte le forze disponibili per rispondere alle necessità della cittadinanza. Seguendo le priorità indicate dalle autorità preposte, priorità dettate dalla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, è in corso la rimozione degli alberi abbattuti e danneggiati a causa del violento nubifragio. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa rimozione delle piante. Nel frattempo i Vigili del Fuoco stanno ancora attuando interventi e sono inoltre al lavoro gli addetti di sei ditte coordinate da AEM S.p.A. E’ confermato l’invito a segnalare le situazioni di rischio e di pericolo per l’incolumità pubblica ai seguenti indirizzi: protezione.civile@comune.cremona.it, so.cremona@vigilfuoco.it, comando.cremona@vigilfuoco.it.

Nella straordinarietà della situazione e nella consapevolezza che l’evento ha interessato tutta l’area urbana e, pertanto, serviranno ancora diversi giorni per tornare ad uno scenario di normalità, i cittadini sono invitati ad avere pazienza. Gli operatori di AEM, in sinergia con i tecnici del Comune, hanno provveduto a mettere in sicurezza il Civico Cimitero e hanno risolto situazione che creavano disagio a proprietà private. Si procederà così anche anche nelle prossime settimane. Da segnalare inoltre che, per procedere celermente alla messa in sicurezza di tutte le strade e i parchi, il legname viene talvolta lasciato sul posto per essere poi successivamente smaltito. Le numerosissime segnalazioni pervenute sono state suddivise per quartieri in modo da organizzare al meglio il lavoro delle ditte incaricate. Anche gli addetti di Linea Gestioni sono in azioni per la pulizia delle strade.

Per eseguire tutti gli interventi di messa in sicurezza sarà necessario un mese di lavoro come tempo massimo. Nel frattempo proseguiranno tutte le attività legate all’ordinaria manutenzione del verde cittadino: sta infatti per concludersi il quarto ciclo di sfalci e a giorni verranno incaricate le ditte per il quinto. L’emergenza è ancora in atto: si riscontrano infatti alcuni fenomeni di cadute di ritorno, che coinvolgono alcuni alberi che, danneggiati dal nubifragio, cadono anche dopo diverso tempo dalla fine dell’evento atmosferico. Per questa si invita la cittadinanza alla massima attenzione e a segnalare eventuali nuove cadute. L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le realtà impegnate in questo intensissimo lavoro, insieme alle autorità preposte alla sicurezza, unitamente ad AEM S.p.A. e alle ditte incaricate per gli interventi, chiedendo alla cittadinanza la massima collaborazione.