Bufera, crolla un albero addosso a un 65enne su uno scooter, ferito

CREMONA - Poco prima dalle 19:00 una pianta, a causa del forte vento, è caduta all'altezza del civico 47 di viale Matteotti a Sesto, proprio mentre in quel momento stava transitando un sessantacinquenne in sella al suo scooter, che è caduto ed è rimasto ferito. È stato trasportato in codice giallo in ospedale a Cremona da un ambulanza della Croce Rossa Italiana.

I problemi i più rilevanti alla viabilità il maltempo li ha creati all'incrocio di Casanova del Morbasco, dove da un parco privato sono cadute alcune piante al bivio tra le vie Cremona, Castelverde, Cavatigozzi e Picenengo, dove tuttora sono in corso i lavori da parte della protezione civile per rimuovere i rami. Gli interventi sono coordinati dal sovrintendente della polizia locale di Sesto Alessandro Salimbeni.