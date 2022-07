Tromba d'aria, ecco come segnalare i danni per la catalogazione

CREMONA - A seguito del violento nubifragio che ha colpito Cremona nel tardo pomeriggio di ieri, il Comune di Cremona informa la cittadinanza che sono in corso da parte dei tecnici comunali sopralluoghi nelle varie zone della città per verifiche e con

Per segnalare danni su beni privati e attività produttive non agricole i cittadini sono invitati a mandare un’email al seguente indirizzo: protezione.civile@comune.cremona.it. Il Comune provvederà a caricare tali segnalazioni sull’apposito portale regionale (SISTEMA RASDA – Raccolta Schede Danni) per la catalogazione dei danni.

Per richiedere interventi urgenti su aree da controllare ci si deve rivolgere ai Vigili del Fuoco telefonando al 112, oppure inviando un’email ai seguenti indirizzi: so.cremona@vigilfuoco.it e comando.cremona@vigilfuoco.it.

Per informazioni e chiarimenti riguardo a queste procedure ci si può rivolgere a SpazioComune, telefonando al numero 0372 407291 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30.