Diocesi cremasca in lutto, addio a don Marco Lunghi

CREMA - Lutto nella diocesi cremasca per la morte, avvenuta poche ore fa, di don Marco Lunghi. Classe 1933, laureato in Lettere e licenziato in Teologia, era stato ordinato sacerdote il 30 maggio 1957. Dopo aver esercitato la funzione di cappellano a Bottaiano dal 1957 al 1962, aveva studiato alla Sapienza di Roma. Dal 1964 al 1997 è stato insegnante alla scuola diocesana “Dante Alighieri” e dal 1972 al 2000 alla Cattolica. Inoltre è stato cappellano di Cremosano dal 1989 al 1993 e presidente della società Buona Stampa. Attualmente era assistente ecclesiastico degli scout, membro della commissione diocesana per l’Arte sacra, della fondazione Poupard e direttore dei corsi dell’università UNI-CREMA (dal 2008). Viveva a Santa Maria, in via Bergamo. La diocesi deve ancora comunicare la data del funerale.