Diocesi in lutto, addio al missionario Ivan Cremonesi

CREMA - Lutto nella diocesi cremasca. Il Centro Missionario ha comunicato l’improvvisa morte di fratel Ivan Cremonesi, 74enne nato in città, era originario della parrocchia del Sacro Cuore. L'ipotesi è che sia stato colpito da un blocco renale. Svolgeva la sua missione a Butembo-Beni nella Repubblica Democratica del Congo. Fratel Ivan si trovava a Goma, ma era in procinto di rientrare in Italia per motivi di salute.