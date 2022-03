Diocesi in lutto: addio a monsignor Vito Barbaglio

CREMA - Lutto in diocesi per la scomparsa di monsignor Vito Barbaglio, avvenuta stanotte: aveva 92 anni ed era nato in città. Una figura conosciuta in tutta la diocesi e non solo, per i molteplici incarichi ricoperti nel corso della sua missione. Commendatore e Grand'ufficiale, don Barbaglio si era laureato negli anni '50 in diritto canonico alla Pontifica università gregoriana di Roma, competenze messe poi a frutto come giudice del tribunale ecclesiastico regionale di Milano (dal 1965 al 2004) e vicario giudiziale di quello diocesano (dal 1967 al 2013). Tra gli incarichi ricoperti in diocesi, oltre a quelli come parroco di Montodine e di Farinate di Capralba, la docenza di teologia in seminario e il servizio di cappellano nella parrocchia del Sacro Cuore a Crema Nuova. Senza dimenticare il ruolo sociale e culturale di don Barbaglio. Innanzitutto, come assistente del Centro di aiuto alla vita e del Movimento per la vita per oltre 16 anni tra il 1976 al 1992. Poi la presidenza Fondazione Opera diocesana San Pantaleone dal 2000 al 2009, e ancora cancelliere vescovile dal 1999 al 2009, di presidente del capitolo della Cattedrale dal 2005 al 2014 e di presidente della commissione dei restauri del Duomo dal 2006 al 2014. Già fissati i funerali, che si terranno lunedì alle 9,30 in Cattedrale. Al termine, sepoltura nel cimitero di San Bartolomeo ai morti. La camera ardente è stata organizzata nell'abitazione del sacerdote, in via Carlo Urbino 24.