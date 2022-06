Non ce l'ha fatta Augusto Corlazzoli, il 47enne colpito da infarto alla guida

CASALETTO DI SOPRA - Non ce l'ha fatta Augusto Corlazzoli, titolare con la moglie Marzia Faletti del bar Alchieri, l'unico locale pubblico del paese. Troppo pesanti le conseguenze dell'infarto che lo ha colpito ieri mattina mentre era al volante in via Soncino, diretto proprio al suo bar. Il decesso è avvenuto ieri una volta arrivato all'ospedale di Crema, dove era stato trasferito in codice rosso a bordo dell'ambulanza del 118. Corlazzoli aveva 47 anni, si era sposato nel settembre scorso e la coppia non aveva figli. Da circa una decina d'anni gestiva il locale in paese dopo precedenti esperienze lavorative nel settore a Offanengo e nel Cremasco. A Casaletto lo conoscevano tutti: la notizia della scomparsa ha destato profondo cordoglio.