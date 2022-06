Aggressione con coltellata dopo la lite, denunciato un 57enne cremonese

CREMONA - I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un cittadino italiano di 57 anni, pregiudicato, responsabile di avere aggredito e colpito con un coltello a Borgo Loreto un uomo di 29 anni. La mattina del 22 giugno, verso le 11.30, la centrale operativa dei carabinieri di Cremona ha inviato la pattuglia del Radiomobile verso la via Postumia perché era stato segnalato un inseguimento tra due persone in bicicletta, uno ferito di striscio al collo che in bicicletta inseguiva un altro uomo che scappava pure lui in bicicletta. La pattuglia è arrivata nei pressi del Serd dove hanno trovato un uomo, il 29enne appunto, che perdeva sangue dal collo e che era curato dai medici di un’ambulanza giunta sul posto. I militari hanno ricostruito quanto accaduto poco prima e hanno verificato che l’aggressore e l’aggredito si erano incrociati per caso nel quartiere Borgo Loreto dove il 57enne avrebbe rimproverato il 29enne per una risposta brusca e offensiva di alcuni giorni prima a una sua richiesta di chiarimenti. Il 57enne ha quindi estratto un coltello dalla tasca e ha provocato un leggero taglio sul collo dell’avversario e lo ha minacciato di morte.

L’aggressore è poi fuggito in bicicletta inseguito per la via Brescia e la via Mantova dalla vittima, fino a giungere entrambi in via Postumia. Qui il 29enne ha dato un calcio alla bicicletta del 57enne e lo ha fatto cadere per terra. Il 57enne, rimasto sotto la biciletta e non riuscendo ad alzarsi, è stato a sua volta colpito con dei pugni al volto e al corpo e in quella circostanza ha perso dalla tasca il coltello che aveva con sé. Il coltello, a serramanico e della lunghezza di 23 centimetri, è stato recuperato e sequestrato sul posto dai carabinieri intervenuti mentre il 29enne è stato accompagnato all’ospedale maggiore di Cremona per le cure del caso e ha ottenuto una prognosi di 5 giorni. Le indagini attivate dai militari, che hanno sentito la vittima e altri testimoni del fatto, hanno consentito di individuare il 57enne, già conosciuto dai militari, come l’autore del ferimento, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.