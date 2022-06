Lite tra vicini di casa, coltellata all'addome rifilata all'avversario

GRUMELLO CREMONESE - Il 15 giugno, poco dopo le 19.30, i carabinieri sono intervenuti nel centro di Grumello Cremonese per una violenta lite tra due vicini di casa e hanno denunciato uno di loro, un cittadino straniero di 58 anni, che ha estratto un coltello e ha colpito l’avversario all’addome, provocando fortunatamente solo lievi lesioni. Tra i due uomini, per futili motivi legati a vecchi attriti tra vicini di casa, è scoppiata una violenta lite che poteva trasformarsi in qualcosa di peggio tenuto conto che uno di loro si è armato di coltello e ha colpito il contendente. All’arrivo della pattuglia la zuffa era già terminata e i militari, chiamati dalla vittimao, hanno accertato quanto successo.

Grazie alle dichiarazioni dell'aggredito, i militari hanno individuato l’autore e, avuta anche la descrizione del coltello, hanno bussato alla porta di casa del 58enne per effettuare una perquisizione alla ricerca dell’arma da taglio utilizzata per commettere il reato. L’uomo spontaneamente ha consegnato il fodero e il coltello che corrispondevano perfettamente a quelli descritti dalla vittima e che sono stati sequestrati. La vittima si è poi recata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cremona dove è stata curata e ha riportato una prognosi di 10 giorni di cure per la ferita superficiale. I carabinieri di Casalbuttano hanno quindi denunciato il 58enne per il porto abusivo di arma da taglio e per lesioni personali aggravate.