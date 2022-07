Tromba d'aria, accesso libero alla piattaforma di S. Rocco

CREMONA - A seguito del violento nubifragio che ha colpito Cremona nel tardo pomeriggio di ieri, i cittadini potranno accedere senza prenotazione alla piattaforma di S. Rocco di via Carpenella (laterale di via S. Rocco) per scaricare il verde e altro materiale ingombrate caduto.

In modo per agevolare le utenze domestiche. Fatta eccezione imprese edili e giardinieri, l'accesso è libero e consentito a tutti fino a domenica 10 luglio nei seguenti orari: giorni feriali dalle 8 alle 12,30, domenica dalle 9,30 alle 12,30.