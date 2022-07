Tromba d'aria, Piloni: «La Regione chieda subito lo stato di calamità naturale per il territorio cremonese»

CREMONA - “La tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta ieri ha provocato molti danni e la Regione Lombardia, supportando le istituzioni del nostro territorio, deve chiedere subito lo stato di calamità naturale: siamo ormai in una vera e propria fase di emergenza e l’iter va avviato urgentemente, non si può sempre e solo chiedere al Governo, aspettando i tempi della burocrazia senza neanche aver certezza degli esiti”, lo dice Matteo Piloni, consigliere regionale e capodelegazione del Pd in commissione Agricoltura, a fronte di quanto accaduto ieri a Cremona e parte del Cremonese.





“Oggi, in Consiglio regionale, presenteremo una mozione per chiedere lo stato di emergenza climatica e predisporre da subito una cabina di regia che abbia come missione quella di predisporre un programma strategico” fa sapere il consigliere dem



“La Regione si deve dotare di un fondo speciale per poter affrontare queste situazioni che sono sempre più frequenti e a questo proposito, durante l’assestamento di bilancio che si discuterà nelle prossime settimane, presenteremo una richiesta specifica” conclude Piloni.