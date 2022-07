Ven-To, sull'argine maestro le nuove panchine

CASALMAGGIORE - Passeggiata lungo l’argine maestro più bella grazie alle nuove panchine installate dal Comune di Casalmaggiore nei giorni scorsi. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un progetto finanziato dal Gal Terre del Po per migliorare gli arredi urbani lungo i percorsi ciclo turistici.

L’argine di Casalmaggiore coincide infatti con il percorso Venezia-Torino, la cosiddetta “Ven-To”, che gradualmente sta acquisendo più importanza e visibilità anche alla valorizzazione del percorso.

Il progetto prevede la sostituzione di 12 panchine e dei cestini portarifiuti. Al Comune sono stati assegnati 27.180 euro su una spesa complessiva di 36.800. Le panchine hanno un’anima di metallo mentre il rivestimento è un derivato del legno.

Per la scelta è stato coinvolto anche Giuseppe Boles, in considerazione della sua sensibilità verso il tema dell’arredo urbano. Alcune delle vecchie panchine saranno sistemate e ricollocate in altri punti del territorio comunale.