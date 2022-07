Treni, il sottopasso pedonale della stazione prende forma

CREMA - Prende forma il sottopasso pedonale della stazione ferroviaria, opera decisiva per mettere in sicurezza l’attraversamento dei binari.

Nel fine settimana, la conclusione dei lavori è in programma per la prima mattinata di oggi, gli operai di Rete ferroviaria italiana hanno chiuso al transito dei treni lo scalo cittadino, per poter intervenire sulle banchine dei binari uno e tre, alzate sino a 55 centimetri. Ma anche per posizionare le nuove pensiline. Interventi, che sarebbero stati incompatibili con il passaggio dei regionali, interrotto dalle 14 di venerdì.

Per tre giorni, dunque, chi ha dovuto utilizzare i treni della linea Cremona-Crema-Milano, via Treviglio, è stato costretto a scendere a Castelleone o Casaletto Vaprio e ad utilizzare i bus sostitutivi, messi a disposizione da Trenord.

Un particolare del cantiere avviato allo scalo (FotoLIve/Jacopo Zaninelli)

Disagi, tutto sommato contenuti, trattandosi di giornate di pausa dal lavoro per centinaia di pendolari. Il cantiere del sottopasso pedonale prosegue spedito, con l’apertura del piccolo tunnel che potrebbe essere cosa fatta a fine estate. Numerose le opere in corso, che rientrano nel vasto progetto di riqualificazione della stazione, in parte già realizzato nei mesi passati.

In programma la demolizione della banchina al binario due, con quella al terzo che verrà allungata in direzione Treviglio. Gli accessi laterali alla stazione sono stati adeguati, per renderli meglio utilizzabili anche dalle persone con disabilità e saranno videosorvegliati. Il sottopasso avrà un ingresso separato sul lato della stazione, che guarda verso il viale di Santa Maria. Sarà ovviamente dotato di ascensori, in modo da garantire un facile e comodo accesso al binario 3 anche a coloro che sono in sedia a rotelle o faticano a deambulare e dunque troverebbero difficoltà nell’affrontare le scale.

Il cantiere prevede pure di ristrutturare la storica pensilina. I lavori riguardano, nello specifico, il restauro della facciata del fabbricato viaggiatori.

Il cantiere viaggia di pari passo con quello per la realizzazione del tunnel stradale, per collegare via Stazione con via Gaeta. Opere che rientrano nel progetto denominato «Crema 2020», elaborato dalla passata amministrazione di Stefania Bonaldi.