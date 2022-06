Linea ferroviaria Cremona-Treviglio: modifica alla circolazione dei treni

CREMONA - Dalle ore 14 di venerdì 1 alle ore 5 di lunedì 4 luglio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Crema sulla linea Cremona-Treviglio, fra Casaletto e Castelleone.

In particolare saranno effettuati i lavori propedeutici per la realizzazione del sottopasso pedonale di stazione, adeguamento marciapiedi (saranno innalzati i marciapiedi ad altezza 55 cm, lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’accesso ai treni) e le pensiline di copertura.

Per consentire l’attività del cantiere, la circolazione ferroviaria, che interessa i soli treni regionali, subirà modifiche.

I treni della linea Cremona - Treviglio saranno limitati a Casaletto e Castelleone e sostituiti con bus.

Il dettaglio del programma di circolazione è consultabile sul sito di RFI e sui canali di vendita dell’ impresa ferroviaria.