Si accascia alla festa in piazza: salvato dai soccorritori

CAPPELLA DE' PICENARDI - Si accascia sulla pista da ballo e, solo grazie al pronto intervento dei soccorritori presenti sul posto, si salva. Attimi di paura, ieri sera poco dopo le 22, alla festa paesana organizzata dal Gruppo sportivo e culturale del paese, che come ogni anno, anima i locali esterni dell’ex asilo tra musica, buona cucina e tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti della kermesse che per otto sere tiene impegnati decine e decine di volontari.

Dopo lo scorso fine settimana e la ripresa di venerdì, ieri sera tutto era iniziato come al solito, tra risate e balli. Sul palco c’era Francesca Mazzuccato che proponeva musica da ballo. Tante le persone che sono scese in pista per danzare.

IN PISTA CON LA MOGLIE



Tra queste anche un signore di 79 anni con la moglie residente in un paese del Cremonese. Poco dopo le 22 però la situazione è precipitata. L’uomo si è accasciato a terra a causa di un malore, privo di sensi. Immediatamente i volontari si sono accorti che qualcosa non andava.

«Abbiamo chiamato il personale sanitario in servizio – raccontano – che è sempre presente alla nostra festa. In pochi istanti gli operatori hanno iniziato le manovre salvavita di emergenza. Nel frattempo è stato avvisato anche il 118 che ha mandato sanitari a bordo di un’automedica».



Nel contempo la musica ha smesso di suonare e la festa è stata sospesa. Attimi di paura, interminabili. Il 79enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona — in codice rosso, ovvero in regime di massima urgenza — dove si trova ancora ricoverato. Un grande spavento anche da parte del comitato organizzatore.