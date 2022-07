Siccità, l'effetto pioggia si è già esaurito: il Po cala a -8,09

CREMONA - Tregua finita, perché dopo la temporanea risalita di giovedì e venerdì, il Po è tornato al di sotto degli 8 metri. Grazie ai temporali sparsi registrati a monte e all’apertura di tre paratoie allo sbarramento artificiale di Isola Serafini, alle ore 21 di due giorni fa al vecchio ponte in ferro era stata toccata quota -7,55. Poi la nuova inesorabile discesa, che nella notte fra venerdì e ieri ha fatto raggiungere i -8,24 metri per assestarsi nell’arco della giornata al livello -8,09. Insomma, l’effetto pioggia è già svanito. E ora si riguarda con speranza alle previsioni meteo, che per quanto riguarda la provincia di Cremona promettono nuove precipitazioni fra mercoledì e giovedì della settimana in arrivo. Con un 50% di probabilità di temporali sparsi anche nella giornata di domani.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

A dimostrare che l’emergenza resta alta in tutta Italia, anche il fatto che si profila l’arrivo di un commissario straordinario dotato di struttura ad hoc: resterà in carica fino al 31 dicembre 2024 e si avvarrà di una struttura composta da 30 unità. Potrà servirsi dello strumento dell’ordinanza in deroga per realizzare con maggiore velocità gli interventi necessari, tra cui il potenziamento e l’adeguamento delle reti idriche. Dovrà inoltre verificare che le Regioni adottino le misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi.

Intanto, come già riferito, la Lombardia ha inviato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: «La situazione meteo idrologica del periodo da novembre 2021 a giugno 2022 – ha spiegato il governatore Attilio Fontana – ha generato un deficit idrico generalizzato, che ha portato la Regione ad adottare specifiche misure per contenere gli effetti sulla popolazione e sul sistema agricolo».

Secondo Fontana l’irrigazione è garantita almeno fino al 9 luglio, nel frattempo i gestori idroelettrici continuano a garantire rilasci. In primis lo fa Enel Green Power a Isola Serafini, dove l’impianto è spento da giovedì 16 giugno. Con danni economici non ancora quantificabili ma di certo rilevanti. Per ripartire, seppure con produzione ridotta, serve una portata di almeno 250 metri cubi al secondo. Ma attualmente prima della diga ci si ferma a 160.