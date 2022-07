Dolore e lacrime per l'ultimo saluto alla quarantenne Francesca Schizzi

PIADENA DRIZZONA - Si sono tenuti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Piadena Drizzona, i funerali di Francesca Schizzi, la 40enne residente a Casalmaggiore morta in circostanze ancora da chiarire nel suo appartamento, nella notte tra il 22 e il 23 giugno. A fianco dei genitori Sergio e Giovanna, del fratello Marco e del compagno Massimo, che aveva trovato senza vita la donna, anche tanti colleghi di lavoro dell'Asst di Cremona e amici di Piadena e Casalmaggiore. A celebrare la messa il parroco don Antonio Pezzetti, che nell'omelia ha ricordato come la morte sia giunta in maniera inaspettata e prematura.

Francesca Schizzi aveva 40 anni. E' stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Casalmaggiore dal compagno Massimo Poli

“Quando si muore a 40 anni il dolore non tocca mai solo la famiglia, ma l’intera comunità. Il funerale è il segno della solidarietà umana: il dolore resta, ma per tante persone il funerale è anche il passaggio in paradiso. Per chi crede, lei è già là. Per chi crede la morte non è la fine di tutto. E’ come bussare ad una porta che apre ad un’altra vita. Il momentaneo dolore è pesante da vivere per tutti. Niente è così doloroso come la morte di una persona cara. Il dolore è quello di chi continua. Alla fine della vita riposeremo tutti nella pace, e per sempre. Francesca è ancora presente per tutti noi. Noi non la vediamo ma c’è. Lei, dal cielo, ci guarda ed è ancora più vicina a noi".

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI