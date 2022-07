Processo al primario cremonese Mosca: chiesta la condanna a 24 anni di carcere

BRESCIA - "24 anni di reclusione": dopo tre ore di requisitoria, al netto delle pause caffe, la condanna la chiede il Sostituto procuratore generale, Federica Ceschi, per Carlo Mosca, 49 anni, cremonese di Persico Dosimo, a Montichiari, nel bresciano, primario del Pronto Soccorso fino al 25 gennaio del 2021, quando venne mandato agli arresti domiciliari con una accusa choc: pluriomicidio volontario. Accusato, Mosca, di aver intenzionalmente ucciso tre pazienti Covid- 19, nel marzo del 2020, il mese drammatico dell’emergenza pandemica, somministrando loro Propofol o Succinilcolina, farmaci letali se non associati all’intubazione. Sono i casi di Natale Bassi, 61 anni, di Ghedi, Angelo Paletti, 79 anni, di Calvisano, e dell’anziano Ernesto Nicolosi, 87 anni, di Carpenedolo, pazienti con altre patologie, pazienti gravi giunti al Pronto soccorso con una gran fame d’aria. Solo nel caso di Nicolosi, il pm chiede l’assoluzione, perché “il dibattimento ha ridimensionato la portata probatoria a carico di Mosca”.

Ora la parola passa agli avvocati di parte civile per i familiari dei pazienti morti.

“Non dimentichiamo che per quanto un paziente sia grave e prossimo alla morte, anticiparne la morte è omicidio”, sottolinea il pm Ceschi. "Ma non chiedo l’ergastolo, io prendo atto della situazione ingestibile e critica del periodo", dice il pm. Il primario sospeso dal suo Ordine, da 522 giorni ai domiciliari nella casa di Persico Dosimo, è in aula tra gli avvocati Elena Frigo e Michele Bontempi. «Sono sereno, verrò assolto » dice quando arriva al Palagiustizia Zanardelli. “Siamo arrivati alla fine di un processo complesso”, l’esordio, alle 9.50, del pm Ceschi che al presidente Roberto Spanò, al giudice a latere Carlo Ernesto Macca, e ai sei giudici popolari, chiede pazienza, di esaminare “gli elementi per me fondamentali, valutandoli nel complesso. Difende i suoi testimoni ‘accusatori” di Mosca, gli infermieri Michele Bonettini e Massimo Rigo, coloro che cercarono prove contro il primario. Fu poi Rigo a presentare l’esposto ai carabinieri del Nas di Castiglione delle Stiviere. Li difende, i due infermieri, perché, mentre durante le indagini, quando lei li sentì, furono chiari e precisi, in aula, al processo dove si forma la prova, si sono contraddetti. “Contraddizioni che, però, possono essere superate. Bonettini e Rigo non hanno alcun interesse personale in questa vicenda, sgombriamo subito il campo da alcune suggestioni: