Tentata rapina ai danni di una donna e carabinieri aggrediti: denunciato 28enne

CREMONA - Ha tentato di rapinare della borsa e dei soldi una signora in via Ghisleri, nei pressi di un cantiere edile, ma la donna si è messa a urlare per attirare l’attenzione dei passanti e lo ha messo in fuga chiamando i carabinieri. L’uomo, che forse non si aspettava una reazione così decisa, è stato costretto a desistere e a scappare. Le indicazioni fornite ai militari di due gazzelle subito intervenute, hanno consentito di intercettarlo in via Dante e di bloccarlo dopo una colluttazione. A finire nei guai è stato un cittadino straniero di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico.

La vittima ha raccontato in denuncia che attorno alle 15 del 27 giugno, in corso Mazzini, mentre era in compagnia del figlio, è stata avvicinata da un uomo che, faccia a faccia, le ha intimato di darle dei soldi altrimenti le avrebbe fatto del male. La donna si è rifugiata in un negozio e, quando è uscita insieme al figlio, l’uomo non era più presente. Si è quindi recata in via Ghisleri e mentre si trovava nel passaggio pedonale sotto un’impalcatura, è stata avvicinata dalla stessa persona di prima che gli ha intimato di fermarsi, bloccando il passaggio con la sua bicicletta. Poi ha aggirato le vittime e si è messo dietro di loro, e in quel frangente la donna ha protetto il figlio, ma il 28enne in maniera aggressiva ha chiesto di consegnargli la borsa altrimenti l’avrebbe presa da solo con la forza. La donna ha preso il telefono e ha urlato che avrebbe chiamato i carabinieri, facendo quindi fuggire l’uomo.

Sul posto è subito arrivata una prima pattuglia della Sezione Radiomobile che ha raccolto la descrizione dell’uomo, sapendo anche che si era allontanato verso piazza Libertà a bordo della bicicletta. Anche altri testimoni hanno raccontato la stessa versione e hanno aggiunto che l’uomo, nel parcheggio dell’Esselunga, aveva insistentemente chiesto del denaro a diverse persone, arrivando a tirare dei pugni sui vetri delle auto, piegando gli specchietti retrovisori e graffiando delle carrozzerie. I carabinieri hanno iniziato a cercare l’uomo per le vie circostanti e lo hanno trovato in via Dante mentre cercava di scappare a bordo della bici in direzione della stazione ferroviaria. Una volta fermato, all’uomo sono stati chiesti i documenti ma ha rifiutato di consegnarli e ha spintonato uno dei due militari per cercare di scappare. E’ stato quindi immobilizzato perché ha tentato di colpire più volte i militari con calci e pugni. Accompagnato in caserma, ha continuato a insultare i militari e colpire con calci e testate la porta della sala in cui si trovava. Quindi è stato necessario l’intervento di un’ambulanza per calmarlo e, al termine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sull’identità personale.