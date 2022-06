Incendio alla Sicrem, indette due ore di sciopero: maggiore tutela per i lavoratori

PIZZIGHETTONE - Dopo l’incendio di lunedì, oggi sciopero di due ore alla Sicrem. “Non potevamo evitare di rispondere in modo adeguato all’ennesimo incidente accaduto alla Sicrem - dice Gianni Ardemagni, segretario generale Femca Cisl Cremona-Mantova -. Lo scoppio avvenuto in azienda, per puro miracolo non ha causato danni alle persone. Lo sciopero di oggi è per chiedere alla direzione aziendale una maggiore attenzione alla salute e sicurezza in ogni reparto e un cambio di passo nella gestione organizzativa, talvolta lacunosa e che rischia di gettare un’ombra all’interno del gruppo, sulle potenzialità del sito di Pizzighettone. Inoltre, chiediamo organici adeguati nell’area manutenzione, al fine di garantire non solo interventi ordinari sugli impianti, ma anche per promuovere una migliore gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, con il coinvolgimento più stretto dei RLSSA. La salute e sicurezza sul luogo di lavoro per noi non solo rappresenta un valore, ma obbliga il datore di lavoro a compiere ogni sforzo per garantirla ai propri dipendenti”.

Il sindaco Luca Moggi, non riuscendo ad essere presente per impegni precedentemente assunti, ha comunque contattato i sindacati ed espresso solidarietà per le iniziative intraprese dai lavoratori: “Assicuro massimo impegno a garanzia della sicurezza pubblica, sia degli operai che di tutti i cittadini chiaramente. Nel pomeriggio di ieri ho avuto anche uno scambio di comunicazioni con la Prefettura che, a seguito dei verbali e delle successive ordinanze, ci ha chiesto di essere aggiornata passo dopo passo. Mi sono sentito anche con l'amministratore delegato Sicrem, per capire l'evolversi della situazione. L'attenzione è massima da parte di tutti e credo che l'azienda stessa sia consapevole di dover fornire le garanzie necessarie alle autorità competenti, per poter ripartire con il ciclo produttivo. Mi sono reso disponibile per un prossimo incontro in sede comunale con i rappresentanti dei sindacati”.