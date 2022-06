Incendio alla Sicrem, nessun ferito

PIZZIGHETTONE - Un altro intervento dei vigili del fuoco è stato registrato questo pomeriggio, alla Sicrem, dove attorno alle 17 è stato notato un denso fumo nero.

I residenti si sono allarmati e sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Moggi: «A seguito di una segnalazione, rispetto ad una colonna di fumo, ho immediatamente cercato un contatto con l’azienda, parlando subito dopo con l’amministratore delegato. Il principio di incendio sembra essere derivato da un problema all’impianto di trattamento dei gas, forse a seguito di una piccola esplosione. Innanzitutto è importante sottolineare come i sistemi d’emergenza abbiano impedito che ci fossero feriti – precisa il sindaco –. E l’incendio è stato domato nell’immediato attraverso i sistemi di sicurezza e con l’aiuto del personale specializzato. Mentre ero all’ingresso della fabbrica sono giunti sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’impianto e per un primo accertamento delle cause. Sono e resto in contatto con i responsabili dell’azienda e con le forze dell’ordine intervenute, per rassicurarci rispetto alla tematica ambientale, certamente la più delicata quando si parla di incidenti di questo tipo».

Moggi spiega che al momento «la situazione appare sotto controllo, ma seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni».