Infortunio sul lavoro: profondo taglio al polso, 40enne trasportato in ospedale

CAPERGNANICA - Un operaio 40enne di un'azienda specializzata in profumeria che si trova nella zona industriale del paese, è stato trasferito stamane in ospedale a causa di un infortunio sul lavoro. Sul posto i carabinieri di Bagnolo Cremasco. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, pare che l'operaio fosse impegnato nella manutenzione di una macchina per il riempimento dei profumi, quando è venuto a contatto con una parte in metallo e si è procurato un taglio profondo all'altezza del polso. Immediati i soccorsi dei responsabili del personale e il successivo intervento del 118, con il trasferimento al Maggiore in codice giallo.