Operaio schiacciato sotto una pesantissima lastra, ricoverato in codice rosso

CASTELVERDE - Sirene e paura questa mattina, poco prima delle 11, a Ossalengo, frazione di Castelverde. Un operaio quarantenne della ditta Samec, azienda che si occupa di carpenteria metallica, è rimasto schiacciato sotto una pesantissima lastra. Il ferito, per fortuna prontamente soccorso dalla Croce Rossa, non rischia la vita ma ha riportato importanti fratture multiple alle gambe. È ricoverato in codice rosso al Maggiore di Cremona.

All’origine dell’incidente un guasto al cavo del carroponte che si è improvvisamente staccato durante il trasporto della parete del peso di due tonnellate per nove metri. Le indagini sono in mano ai carabinieri di Pizzighettone e Castelverde, accertamenti dell’Ats.