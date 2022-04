Il chiarimento per incomprensioni finisce a pugni in faccia: un denunciato

GUSSOLA - I carabinieri hanno denunciato un cittadino italiano, residente fuori provincia e con precedenti di polizia a carico, responsabile di lesioni personali e minaccia nei confronti di un altro uomo al culmine di un litigio avvenuto il 9 aprile nel centro di Gussola. Quella sera, intorno alle 21, la vittima era in compagnia della sua fidanzata e i due avevano un appuntamento con un loro conoscente per chiarire delle incomprensioni avute i giorni precedenti per motivi banali. Quest’ultimo è arrivato sul posto in auto e quando ha visto i due è sceso dal veicolo e ha aggredito l’altro uomo, colpendolo al volto con dei pugni. Sono intervenuti dei passanti che hanno allontanato l’aggressore che si è dato alla fuga quando ha capito che la vitima ha richiesto l’intervento dei Carabinieri.

L’uomo aggredito è stato poi accompaganato al pronto soccorso di Casalmaggiore dove è stato curato e ha ottenuto una prognosi di 21 giorni per la frattura delle ossa nasali e per le ferite riportate al volto. Quando si è ripreso, ha presentato denuncia anche perché il suo aggressore in alcuni messaggi e telefonate lo ha minacciato di nuovi atti violenti. Le indagini hanno permesso ai militari di Gussola di ricostruire quanto avvenuto quella sera e di verificare che i motivi per i quali i due avevano discusso erano futili. Per l’uomo è scattata quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e minacce.