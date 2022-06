Aggressione e violenza, 18enne di Monte Cremasco ferito di striscio da una coltellata

PANDINO - Un 18enne di Monte Cremasco ferito di striscio da una coltellata, diversi ragazzi, minorenni compresi, controllati e identificati dalla Polizia locale e dai Carabinieri. È il bilancio dell'aggressione di ieri sera poco dopo le 22 in via Castello, all'angolo con via Circonvallazione. Indagini ancora in corso da parte dei militari, che potranno avvalersi delle immagini registrate dalla videosorveglianza comunale.

Da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una resa dei conti per questioni non ancora chiarite dagli inquirenti e risalenti al giorno prima. Il ragazzo ferito è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Crema. Le sue condizioni non destano preoccupazione. A dare l'allarme alcuni dei giovani coinvolti che hanno chiesto aiuto ai volontari associazione ex carabinieri impegnati in castello per l'edizione 2022 di Panda a Pandino.