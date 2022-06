Mina, un successo l'asta delle luminarie per Occhi Azzurri

CREMONA - Con Mina a fare da nume tutelare e con due battitori d’asta d’eccezione — o «martellatori» come si definiscono loro — come Andrea & Michele, la serata conclusiva di IlluMINA, ieri sera a palazzo Trecchi, non poteva che fare centro. E l’ha fatto, riuscendo ad assegnare le trenta luminarie con i versi delle canzoni «Amor mio» e «Vorrei che fosse amore» per raccogliere fondi a favore di Occhi azzurri onlus e del nascituro centro riabilitativo CR2 Sinapsi.

Le luminarie natalizie dedicate a Mina

Soddisfatto dell’andamento dell’asta Eugenio Marchesi, presidente di Botteghe del Centro: «Abbiamo avuto un ottimo riscontro. Quasi tutti i pezzi avevano già una loro offerta e così non si è potuto che rilanciare. Ancor prima dell’inizio della cena ho ricevuto richieste e nuove offerte. Poi tireremo le somme, ma se le previsioni saranno confermate speriamo di arrivare o superare i diecimila euro».

Corbelli, Manfredini, Ruvioli, Stanga, Galli, Anceschi, Marchesi, Mainardi e Andrea Marchesi



Soddisfatti anche Chicca Galli, vicepresidente delle Botteghe, Marco Stanga e Stefano Anceschi di Confcommercio, che hanno portato a casa un luminoso omaggio alla Tigre di Cremona e la conferma della generosità dei cremonesi.

«Cremona non si smentisce mai, quando si tratta di essere una città solidale — afferma l’assessore al Commercio Barbara Manfredini —. La serata è la chiusura di un progetto voluto dalle Botteghe e che il Comune e il Duc hanno sostenuto. Dalla Festa del Torrone all’asta di stasera, Cremona c’è quando c’è bisogno».

Tiziano Corbelli, direttore artistico di Cremona IlluMINA, ha commentato: «Con l’asta si conclude e si completa un bel progetto che ha accompagnato la città dalla Festa del Torrone fino ad ora, un progetto declinato sotto il segno della solidarietà».

E Filippo Ruvioli, presidente di Occhi azzurri onlus, ha ringraziato di cuore: «Iniziative come IlluMINA e l’asta che ha messo in vendita le luminarie sono importanti perché permettono di tenere desta l’attenzione sul nostro progetto. I cremonesi stanno sentendo loro la nascita di Sinapsi e questo non può che far piacere. I lavori procedono con tutte le lentezze che un periodo come questo si porta dietro, a iniziare dalla mancanza dei materiali, ma se tutto andrà come speriamo il centro CR2 Sinapsi sarà operativo alla fine del prossimo anno».

E di certo, il successo della cena benefica al Trecchi, con l’asta animata da Andrea Marchesi e Michele Mainardi e le luminarie di Mina, ha confermato il cuore luminoso di Cremona.