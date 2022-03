Mina, luminarie all’asta, il ricavato a «Occhi azzurri»

CREMONA - «Amor mio... non è solo una canzone». In arrivo le ultime tappe del percorso, iniziato in occasione della Festa del Torrone, per celebrare il compleanno di Mina, che avevano portato all’installazione delle luminarie posizionate in via Solferino e in via Mercatello. L’iniziativa aveva riscosso un grande successo, raccogliendo l’entusiasmo dei cremonesi, che hanno visto la loro città illuminata dai magici versi di Mina, oltre a una straordinaria risonanza mediatica. Anche Mina stessa, con un post sui suoi canali social, aveva ringraziato Cremona per questa dichiarazione d'affetto a lei dedicata. Promotori di questa iniziativa le associazioni Botteghe del Centro e Confcommercio, che, per concludere questo felice percorso dedicato alla musica e all’arte, hanno deciso, al termine dell’esposizione delle luminarie, che verranno smontate domenica sera, di battere all’asta i versi delle canzoni e di donare il ricavato alla Onlus Occhi Azzurri, impegnata a promuovere il benessere dei bambini affetti da patologie rare.

Eugenio Marchesi, Andrea Badioni, Barbara Manfredini e Tiziano Corbelli mentre presentano l’asta delle luminarie dedicate alle canzoni di Mina

L’esposizione, infatti, non è pensata come una semplice decorazione natalizia, ma è stata concepita proprio come un prodotto artistico che, al termine della sua funzione originaria, potesse abbellire i giardini, le case o le aziende dei privati che desidereranno partecipare all’asta benefica che si terrà a Palazzo Trecchi tra fine giugno e inizio luglio con la partecipazione di Andrea e Michele di Radio DeeJay. L’asta è stata annunciata ieri mattina, nel corso della conferenza stampa convocata presso la sala Guerrini di Palazzo Vidoni, sede di Confcommercio Cremona, alla presenza del presidente di Botteghe del Centro, Eugenio Marchesi, del vicepresidente di Confcommercio, Marco Stanga, del direttore artistico di Cremona IlluMINA, Tiziano Corbelli, dell’assessore Barbara Manfredini e di Filippo Mondini di Pro Cremona. Durante la conferenza è stato presentato anche il catalogo che raccoglie alcune fotografie scattate durante i mesi di esposizione delle luminarie e le foto dei trenta lotti che verranno battuti all’asta. «Stiamo cercando altri sponsor disponibili a partecipare – spiega Marchesi – e speriamo che siano molti i privati cittadini che decideranno di aderire all’asta, magari anche in gruppo. Credo che sarebbe molto bello se poi alcuni dei lotti acquistati venissero donati al centro Occhi Azzurri». La struttura di Occhi Azzurri Onlus si dividerà in due macro aree, una destinata alla riabilitazione e una ludica, in modo da soddisfare sia le esigenze mediche che quelle sociali.