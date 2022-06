Elezioni a Crema, Bergamaschi sui pedali per aprire un nuovo ... ciclo

CREMA - Il candidato sindaco di centro-sinistra Fabio Bergamaschi e i suoi sostenitori sui pedali in piazza Garibaldi per l’iniziativa di chiusura della campagna elettorale. L’esercito in t-shirt blu con l'hashtag #iovotofabio ha trascorso la serata tra cibo e musica.

L'APPELLO DI BERGAMASCHI

"Domani si terrà il ballottaggio per le amministrative di Crema. Io ci sono, sono ancora in campo. E lo sono con la proposta che al primo turno è stata di gran lunga più votata. Noi ci siamo. Con il nostro progetto, forte, concreto, aperto e plurale, per lo sviluppo e il benessere della nostra comunità, nel quale chiediamo ai cremaschi di riconoscersi.

Anche agli elettori moderati e progressisti che al primo turno hanno espresso una scelta diversa, ma nei confronti dei quali avverto il dovere dell’ascolto e dell’attenzione. Perché solo attraverso il confronto, solo misurandosi con i bisogni delle persone, solo con l’apertura mentale si può essere veramente «il Sindaco di tutti».

Al primo turno i cremaschi ci hanno data tanta fiducia. Una fiducia che va confermata, ritornando al voto di domani. Noi garantiamo lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa dedizione che abbiamo messo in campo in questi lunghi mesi di campagna elettorale, che abbiamo interpretato con gioia, freschezza, atteggiamento positivo e propositivo, consolidando relazioni, creandone di nuove, consumando le suole delle scarpe per andare incontro ai cittadini e ai loro bisogni.

Da lunedì, se sarò Sindaco, non vedo l’ora di poter continuare a lavorare per la Città, per la nostra comunità, per il benessere di tutti noi, facendo in modo che Crema possa continuare a essere un bel luogo in cui crescere, insieme.

A Crema si sta bene, lo dicono gli indicatori socioeconomici, che la fotografano come il Comune della provincia con il reddito medio più alto. Lo dicono i visitatori, affascinati da una bellezza spesso inattesa e da una dimensione a misura d’uomo. E lo riconosciamo anche noi con il proverbiale orgoglio cremasco, sebbene il mondo intorno a noi e la nostra stessa società stiano rapidamente cambiando, generando qualche inquietudine.

Certo, i problemi non mancano e non possiamo permetterci di non affrontarli, ma sappiamo quanto la nostra comunità possa essere forte, reattiva e coesa quando orienta pensiero e azione al plurale. Perché io non posso stare veramente bene se non stai bene anche tu. Perché siamo diversi e differenti. Ma solo nel noi ci completiamo, moltiplichiamo energie, raggiungiamo risultati importanti, creiamo le condizioni per vivere al meglio. Ho un obiettivo, da costruire insieme, ogni giorno, tutti i giorni.

Ho in mente «Crema, la città del Benessere». Vorrei iniziare a lavorarci, già a partire da lunedì mattina. Io ci sono. Mi auguro che possa esserci anche tu. Insieme per Crema. Per costruire, per fare e per crescere.