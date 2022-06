Elezioni a Crema, in piazza Duomo per spingere il «sindaco Doc»

CREMA - Esponenti del centro-destra cittadino e provinciale ieri sera si sono ritrovati in piazza Duomo per dare l’ultima spinta al candidato Maurizio Borghetti (candidato Sindaco di centrodestra) in vista del ballottaggio di domani. Immancabili le magliette con la scritta «Sindaco Doc».

L'APPELLO DI BORGHETTI

"Crema mi ha dato tanto: lavoro, affetti, figli e una vita piena di soddisfazioni. Durante la pandemia ho riscoperto quanto sia gratificante essere al servizio della propria comunità, andando oltre il doveroso impegno professionale. La mia candidatura nasce con questa spinta e questo obiettivo, essendo libero e non dipendente, anche in senso lavorativo, da un partito, dovrò rendere conto solo a voi cittadini.

Sono sempre stato il medico di tutti e sarò il Sindaco di ciascuno di voi.

Tutti devono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità, ma tutti devono rispettare le regole e su questo punto la mia Amministrazione sarà intransigente. Occorre fermarsi e dire basta alla politica dei no, alle decisioni calate dall’alto, all’inutile follia burocratica che da tempo soffoca il nostro Paese nel vivere, nello studiare e nell’intraprendere.

È il momento dei Sì. Sì all’azzeramento dell’addizionale Irpef comunale per venire incontro all’attuale difficile periodo di rincari.

Sì al nostro patrimonio pubblico, curato e manutenuto regolarmente.

Sì a più posti negli asili nido.

Sì a nuovi spazi per le società sportive amatoriali.

Sì a una «casa» per le nostre associazioni.

Sì a un presidio costante del nostro territorio che va tenuto in sicurezza.

Sì a plateatici fruibili dodici mesi all’anno.

Sì a strutture che aiutino le famiglie che si occupano di disabili e anziani fragili.

Si ad un nuovo grande Centro per malati di Alzheimer e Parkinson.

Sì a tutte le azioni e relazioni che porteranno Crema ad essere protagonista del territorio e non più una cenerentola in ambito regionale.

Quante cose sono state già promesse e non fatte in questi dieci anni e vengono ripetute e riproposte adesso dagli stessi interlocutori? Perché non si è riusciti a risolvere nemmeno il problema circoscritto della piscina e si è accettato che disservizi e danni da mancate manutenzioni continuassero a pesare sui cittadini con costi (tra cui centinaia di migliaia di euro di contributi comunali) e disagi perpetrati?

Con il vostro sostegno, possiamo cambiare: con competenza, serietà e trasparenza. Con chi già mi ha sostenuto al primo turno, con gli elettori che al primo turno hanno scelto altri candidati e oggi si riconoscono nel nostro progetto nuovo, ambizioso ma possibile, con tutti coloro che al primo turno non hanno votato: vi aspetto al mio fianco per vincere questa sfida. Cinque minuti del vostro tempo domenica, valgono i prossimi cinque anni!"