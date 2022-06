Residenze sociosanitarie: cambio della guardia alla presidenza

CREMONA - Cambio della guardia in Arsac, l’associazione delle residenze socio sanitarie della provincia di Cremona: dopo sette anni, Walter Montini lascia la presidenza e passa il testimone a Giovanni Scotti, presidente di Fondazione Sospiro dal 2019. Questo è l’esito delle elezioni che si sono tenute in sala Coppetti dell’azienda speciale comunale Cremona Solidale, presso la quale Arsac ha la sua sede legale.

«Dopo sette anni – spiega Montini —, ovvero due mandati consecutivi più un ulteriore anno di proroga, lascio la presidenza di Arsac. Sono sicuramente soddisfatto del percorso svolto. Oggi Arsac, nella consapevolezza collettiva, ha una propria funzione, rispettata da istituzioni, ma anche dall’opinione pubblica. Certo questi tre anni di pandemia non sono stati semplici e hanno segnato la vita delle fondazioni e quindi anche quella di Arsac. Guardando al passato, all’inizio del mio primo mandato gli enti associati erano 24, ad oggi siamo a 30, o meglio a 29 visto che ora la fondazione di Pizzighettone è confluita nel Vismara di San Bassano. Un bel traguardo».

L’assemblea, a cui erano presenti i rappresentanti di 22 Rsa su 29, hanno eletto per acclamazione Scotti presidente. Accanto a lui, a completare l’ufficio di presidenza, sempre all’unanimità sono stati nominati Luca Molteni, vice presidente dell’Aragona di San Giovanni in Croce, don Claudio Rasoli, presidente dell’Opera Pia Santissimo Redentore di Castelverde, Palmiro Alquati, presidente della Fondazione Soldi di Vescovato, Augusto Farina, presidente della casa di riposo di Trigolo e Franco Tirloni, rappresentante de La Pace di Cremona.

Nelle prossime settimane Scotti dovrà nominare il vice presidente ed ulteriori due consiglieri per garantire un equilibrio delle aree geografiche e della rappresentatività delle strutture sanitarie assistenziali.

Iniziano dunque tre anni di sfide e impegno. «Innanzitutto – ha detto Scotti – ringrazio i colleghi perché si tratta di una candidatura emersa dall’ufficio di presidenza uscente. Sono pronto a mettermi al lavoro per consolidare il rapporto con le istituzioni, per migliorare l’efficienza comunicativa e per proseguire quel percorso di collaborazione e interazione con Uneba provinciale e di Cremona. Sarà fondamentale far comprendere che il settore socio sanitario, per il nostro territorio, è un aspetto importantissimo sia per i servizi assistenziali che eroga ma anche per l’aspetto occupazionale che fornisce».