Furto e droga a Riccione, arrestato dai carabinieri 15enne di Cremona

RICCIONE - I Carabinieri di Riccione hanno arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 15 anni della provincia di Cremona per le ipotesi di reato di rapina e possesso di stupefacenti fini allo spaccio. Le forze armate sono intervenute dopo la segnalazione da parte di alcuni bagnanti che hanno bloccato il giovane a seguito del furto di un marsupio, proprio all'interno dello stabilimento balneare. A peggiorare la situazione, nel tentativo di divincolarsi, il minore ha morso al braccio un turista ventenne che si prodigava per trattenerlo. All’arrivo dei militari dell’Arma, il giovane ha poi tentato più volte di divincolarsi, lasciando cadere dalle tasche due pezzi di hashish, dal peso complessivo di 65 grammi circa, subito recuperati e sottoposti a sequestro. Il ragazzo è stato condotto in caserma e a seguito dell’arresto, su disposizione della competente Procura per i minorenni di Bologna, è stato accompagnato presso il carcere minorile. (SanMarinoRtv)