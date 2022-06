Cardiologia Oglio Po: la salute dei pazienti ci sta a cuore. Percorsi di emergenza e cura assicurati

CASALMAGGIORE - «La cura dei pazienti non è in discussione: l’UO di Cardiologia dell’Ospedale Oglio Po, diretta da Giuseppe Ditano, ha sempre garantito e continua a garantire lo svolgimento di tutte le prestazioni in urgenza-emergenza grazie al pronto soccorso e alla presenza di un medico rianimatore h24», afferma Rosario Canino (Direttore Sanitario ASST di Cremona). «Non solo – continua Canino - il cardiologo è presente in struttura dalle otto alle venti e può essere chiamato in servizio in pronta diponibilità nelle ore notturne. Nonostante la fisiologica carenza di medici (ormai nota), la volontà dell’ASST di Cremona è quella di continuare ad assicurare le prestazioni cardiologiche ai cittadini e i fatti lo dimostrano. A riprova di questo la decisione insindacabile di mantenere attivi cinque posti letto di degenza (4 ordinari e 1 day hospital) per tutto il periodo estivo. Nel caso di saturazione degli stessi, i pazienti saranno ricoverati nelle cardiologie di Cremona o di Mantova in base a criteri di prossimità (residenza)».

Un altro fatto inequivocabile è rappresentato dalla continua ricerca dei cardiologi da parte dell’ASST di Cremona. «Due sono i bandi aperti – conferma Canino -, uno per la mobilità (cinque posti, scadenza l’11 luglio) e uno per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque specialisti in fase di pubblicazione. Per maggiori dettagli vi invito a consultare il nostro sito e perché no a passare parola https://www.asst-cremona.it/selezioni-e-concorsi. Ricordo che possono partecipare anche gli specializzandi». «In attesa di reperire nuovo personale - conclude Canino – dal prossimo 1 luglio si renderà necessario sospendere temporaneamente l’attività di guardia attiva cardiologica, con la volontà di ripristinarla non appena sarà possibile».

AMBULATORI CARDIOLOGICI, L’ATTIVITA’ SI SVOLGE A PIENO REGIME

Prosegue a pieno regime l’attività ambulatoriale, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-15.30: le visite generali si tengono il lunedì (tutto il giorno), il martedì pomeriggio e il mercoledì pomeriggio. Il martedì mattina è dedicato alle prove da sforzo, mentre il mercoledì mattina all’ambulatorio per lo scompenso cardiaco. Esami come l’elettrocardiogramma e l’holter pressorio sono garantiti cinque giorni a settimana.