Esplosione in appartamento, deceduta la 68enne ghanese residente a Cremona. Lascia 7 figli

CASALMAGGIORE - E’ deceduta ieri sera all’ospedale Niguarda di Milano la signora ghanese di 68 anni che ha riportato le conseguenze più gravi in seguito alla esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di sabato in via Cavour a Casalmaggiore. La donna aveva riportato ustioni gravissime. Anche la nuora si trova al Niguarda, in coma. La 68enne abitava a Cremona e lascia 7 figli, 6 dei quali residenti in Ghana e uno a Cremona.

Intanto, alle 11 di oggi, è giunto sul luogo dell’incidente da Milano l’ufficio laboratorio mobile del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco per un sopralluogo tecnico. Presenti anche i vigili del fuoco di Cremona. Sono in corso indagini per capire le cause esatte della deflagrazione, originata comunque da una bombola gpl.