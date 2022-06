Lite in discoteca e bicchiere lanciato contro il volto di un carabiniere

BAGNOLO CREMASCO - Carabinieri impegnati questa notte alle 4,10 nel parcheggio della discoteca Magika. Secondo quanto hanno ricostruito i militari, un cliente di 25 anni ha litigato con uno degli addetti alla sicurezza, mentre veniva portato fuori dal locale dove, in precedenza, aveva creato parecchi problemi. Il ragazzo ha riportato alcune escoriazioni al volto, di conseguenza è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza del servizio di emergenza del 118. Un equipaggio della Croce Bianca di Rivolta è arrivato nell’area di sosta alle 5, per poi trasferire il 25enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dove è stato medicato e dimesso ad inizio mattinata.

Mentre i Carabinieri erano impegnati nel riportare la calma e nelle verifiche su quanto accaduto, una 25enne cremasca ha lanciato il contenuto del cocktail che aveva in mano in faccia ad uno dei militari. A quel punto è stata presa in consegna e portata in caserma, dove ha continuato a dare in escandescenze. Non si è calmata affatto, ha continuato ad insultare e minacciare i Carabinieri. Inevitabile la denuncia a suo carico per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.