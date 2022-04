Lite con coltellate tra stranieri per motivi di convivenza, denunciato 25enne

PANDINO - Al termine di un’attività di indagine durata alcuni giorni, i carabinieri della Stazione di Pandino hanno denunciato per lesioni personali aggravate un cittadino straniero di 25 anni. Il fatto è avvenuto verso le 12 di domenica 10 aprile quando una pattuglia della Stazione di Pandino è intervenuta in paese tra via Umberto I e via Castello. Sul posto era presente uno straniero, anche lui 25enne, seduto per terra e con il volto sporco di sangue a causa di alcune ferite. L’uomo è stato identificato con difficoltà perché non parlava italiano e nel frattempo è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza chiamata a intervenire. La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Crema dove sono state diagnosticate delle ferite da arma da taglio al volto e al collo e, dopo la medicazione, ha ottenuto una prognosi di 15 giorni di cure, mentre i militari di Pandino hanno cercato di ricostruire quanto avvenuto poco prima e di individuare l’autore dell’aggressione, trovando delle difficoltà perché non sono stati trovati dei testimoni. Solo qualcuno ha riferito di una lite animata avvenuta tra stranieri senza fornire altri elementi di interesse per le indagini.

I militari hanno quindi acquisito la denuncia della vittima che ha riferito di essere arrivato da poco in Italia e di avere trovato ospitalità presso un’abitazione di Pandino da parte di alcuni connazionali tra cui anche l’aggressore. Con quest’ultimo erano nati degli screzi per motivi banali relativi alla convivenza in abitazione e anche la mattina di domenica avevano litigato all’interno della casa, senza alcuna conseguenza. L’aggressore era uscito di casa e al suo rientro, verso le 12, hanno iniziato nuovamente a litigare e si è lanciato contro la vittima colpendola con una testata e vari pugni al volto. Solo l’intervento di un altro giovane presente in casa ha permesso di dividerli. Poi il 25enne è sceso per strada sanguinante dove è stato notato dai carabinieri di Pandino e soccorso dai sanitari.

La visita medica in ospedale ha permesso di accertare che l’uomo era stato colpito con un oggetto tagliente che non è stato trovato e che le ferite erano fortunatamente superficiali, curate con alcuni punti di sutura. Le indagini hanno invece consentito di ricostruire quanto avvenuto quella mattina e di verificare che i motivi per i quali i due avevano frequenti discussioni, sfociati nella violenta aggressione, erano insignificanti perchè legati a questioni di gestione degli spazi della casa. Per il 25enne aggressore è scattata quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.