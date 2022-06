È pronta la sistemazione della «pista dei campioni»

CASALMAGGIORE - Nuovo tentativo dell’amministrazione comunale di ottenere un contributo per la rigenerazione del campo scuola di atletica leggera Paolo Corna, quello che ha visto il campione olimpico Fausto Desalu «farsi le ossa» per parecchi anni, realizzato nel 1985. Si tratta di un impianto ampiamente sfruttato per una serie di allenamenti e gare e bisognoso da tempo di una sistemazione. L’obbiettivo è di ottenere fondi per effettuare lavori di rifacimento della pavimentazione della pista e opere di completamento infrastrutturale e di potenziamento delle attrezzature sportive, come lavori di messa in sicurezza della gradinata e del gazebo.

Una delle prime vittorie del campione olimpico di Tokyo della staffetta 4x100



Tutto è partito dal fatto che il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’avviso «Sport e Periferie 2022» per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno in corso. Il programma — che ha una dotazione di 50 milioni di euro — mira alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione dell’attività sportiva.



Per i Comuni con popolazione maggiore di 10 mila abitati ed inferiore a 20 mila — come Casalmaggiore che ne ha poco più di 15 mila — il contributo erogato per ciascun intervento non potrà superare i 700 mila euro. E proprio di 700 mila euro è la spesa complessiva prevista dal progetto esecutivo approvato alcuni giorni fa dalla giunta comunale, dando atto che l’importo del contributo richiesto sarà di 595 mila euro, mentre l’importo della compartecipazione del Comune sarà di 105 mila euro. In caso di finanziamento la compartecipazione del Comune verrà finanziata mediante l’avanzo di amministrazione approvato con atto consiliare del 29 aprile scorso.



Se arrivasse il contributo, sarà possibile ampliare il campo e svolgere più discipline sportive. Oltre all’atletica leggera già presente, si punta a nuove attività: corsa campestre, orientamento, corsa orientamento, Triathlon, Duathlon, atletica leggera per disabilità intellettiva e relazionale (Fisdir), atletica leggera paralimpica (Fispes), Trail-O paralimpico (Fiso) e Paratriathlon (Fitri).

L’amministrazione comunale aveva già provato due anni fa, senza esito, a reperire risorse economiche a fondo perduto per riuscire a realizzare la «rigenerazione» del campo scuola di atletica leggera al centro sportivo Baslenga, sempre sul bando «Sport e Periferie», che presentava una disponibilità di 40 milioni di euro. Per la presentazione della domanda vennero acquisiti i pareri in linea tecnico-sportiva da parte del Coni e della Fidal. Naturalmente non è possibile sapere ora quale sarà l’esito della richiesta perché per essere finanziati occorre un dato punteggio in base a una serie di parametri: a Casalmaggiore, e soprattutto in casa Atletica Interflumina, si incrociano le dita.