Sotto l'effetto di alcol e droga provoca un incidente: denuncia e ritiro della patente

GRUMELLO CREMONESE - Guida sotto l’effetto di alcol e di stupefacenti e provoca un grave incidente: i Carabinieri della Stazione di Casalbuttano, al termine dei necessari accertamenti, hanno denunciato un 24enne. Lo scontro era avvenuto il 27 marzo scorso a Grumello Cremonese lungo la SP 415.

L’incidente ha provocato gravi conseguenze, con l’auto coinvolta quasi distrutta e due persone ferite.

Il ragazzo, verso le 22.30, viaggiava sulla SP 415, con direzione da Cremona a Crema, alla guida dell’auto e con un amico a bordo. Nell’effettuare un sorpasso ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada.

A seguito del violento urto l’auto si è ribaltata ed è rimasta quasi distrutta. Per entrambi gli occupanti è stato necessario l’accompagnamento con le ambulanze al pronto soccorso di Cremona. Per le varie contusioni, il 24enne che guidava il veicolo ha riportato lesioni per 15 giorni di cure mentre l’amico ha avuto una prognosi di 3 giorni.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Casalbuttano che, tenuto conto della gravità dell’incidente stradale, hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti del conducente del mezzo gli accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale stato di ebbrezza e l’uso di stupefacenti. E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico pari a 1,65 g/l e aveva assunto diverse sostanze stupefacenti.

Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida i militari lo hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto con il ritiro della sua patente di guida.