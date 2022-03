Il 13 febbraio causò un grave incidente: era ubriaco e aveva assunto stupefacenti

SAN GIOVANNI IN CROCE - I carabinieri della Stazione di Sospiro hanno denunciato un uomo, residente in provincia, per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti e lesioni personali stradali gravissime. Alla guida della sua auto, lo scorso 13 febbraio scorso ha causato un grave incidente stradale a San Giovanni in Croce sulla SP 343. Lo scontro ha provocato conseguenze notevoli, con le due auto coinvolte quasi completamente distrutte e ben quattro feriti di cui due gravi.

I FATTI

L’uomo quel giorno, verso le 16.30, viaggiava con la sua auto sulla SP 343 da San Giovanni in Croce in direzione di Casalmaggiore e, durante un sorpasso azzardato, aveva perso il controllo del veicolo ed era andato a scontrarsi contro un’auto che viaggiava nel senso di marcia opposto, a bordo del quale era presente un’intera famiglia composta da marito, moglie e figlia. A seguito del violento urto le auto sono andate quasi distrutte ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli. Per tutti e quattro è stato necessario l’accompagnamento in ospedale, viste le gravi condizioni in particolare di due persone. Infatti, l’uomo che aveva causato l’incidente è stato portato con l’elisoccorso presso l’ospedale di Parma e ha riportato gravissime lesioni alle gambe, mentre i tre familiari che viaggiavano sull’altra auto sono stati accompagnati con le ambulanze al pronto soccorso di Cremona. Sul posto erano intervenuti i militari della Stazione di Sospiro che, tenuto conto della gravità dell’incidente stradale, hanno chiesto ai sanitari di eseguire nei confronti dei due conducenti dei mezzi gli accertamenti specialistici volti a verificare l’eventuale stato di ebbrezza e l’uso di stupefacenti. E proprio attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e aveva assunto droga. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida, i militari lo hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria e hanno proceduto con il ritiro della sua patente di guida.