Cade dalla parete di roccia artificiale in allenamento, in elisoccorso a Pavia

CREMA - Infortunio ieri sera intorno alle 22 in via del Picco. Un 43enne cremasco, che stava attrezzando la parete artificiale di roccia in vista di una gara in programma venerdì, è caduto da un'altezza di almeno cinque metri. Non è ancora chiaro se indossasse l'imbracatura oppure se si trovasse sul trabattello che solitamente viene allestito per facilitare le operazioni di preparazione della parete artificiale. Sì è reso necessario l'intervento del 118 e dell'eliambulanza, decollata da Sondrio. Poi il trasferimento del ferito al San Matteo di Pavia dove l'elicottero è atterrato poco prima di mezzanotte. In corso gli accertamenti dei carabinieri.