Casalbellotto, 80enne cade da una scala. Intervento dell'elisoccorso di Parma

CASALBELLOTTO - Rovinosa caduta da una scala nella tarda mattinata di oggi a Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore, con intervento dell’eliambulanza dell’ospedale di Parma. Protagonista dell’infortunio domestico un 80enne che ha perso l’equilibrio dopo essere salito su una scala posta all’esterno della sua abitazione, in cui sono stati appena ultimati dei lavori di ristrutturazione della facciata.

Non è noto il motivo per il quale l’uomo sia salito sulla scala, forse voleva controllare qualche aspetto dei lavori. Purtroppo è improvvisamente caduto sul marciapiede e per questo si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, oltre che di una autoambulanza e dell’auto medica. Dopo le prime cure praticate sul posto, l’elicottero è ripartito in direzione di Parma.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI