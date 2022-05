Incidente in un cantiere in via Marmolada, operaio ferito

CREMONA - Intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco in un cantiere di via Marmolada. Un operaio - impegnato nella ristrutturazione di un edificio residenziale - è caduto dal terzo piano per il cedimento del solaio. L'uomo è precipitato al piano sottostante che a sua volta ha ceduto facendolo cadere ancora di un piano: complessivamente ha fatto un volo di circa sei metri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16: il muratore - S.S., classe 1960 - è risultato sempre cosciente ed è stato trasportato in codice giallo agli Spedali di Brescia, per precauzione, in elisoccorso dall'Ospedale di Cremona.

Sul posto è intervenuto anche il Radiomobile dei Cc per mettere in sicurezza la zona.