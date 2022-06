Scritte pro Hitler nel condominio

CASALMAGGIORE - Svastiche e una scritta inneggiante a Hitler sono comparse all’interno del condominio «Le viole», posto in via Azzo Porzio 54 a Casalmaggiore. «È successo tra le 16 e le 17.20 di lunedì — ci spiega un residente che ha deciso di segnalare il fatto —. Alle 15 non c’era nulla». In un caso la svastica è stata disegnata, in modo piuttosto approssimativo, su un muro.

Nell’altro su un pavimento di un pianerottolo e è stata aggiunta, oltre al simbolo grafico, anche una scritta. L’intenzione era di scrivere Heil Hitler!, il saluto d’obbligo in Germania sotto il regime nazista. «Anzichè Heil è stato scritto Hill ma l’intento è evidente – dice il cittadino –. Credo che queste cose non possano passare sotto silenzio e per questo ho presentato una denuncia contro ignoti dai carabinieri».