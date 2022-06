Siccità, nuovo record assoluto del Po

CREMONA - Nella primavera-estate della grande siccità, il Po tocca un nuovo record negativo assoluto: dopo gli otto metri e cinque centimetri sotto lo zero idrometrico dello scorso 16 aprile, questa mattina, alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro, il Grande Fiume era a meno 8,08, tre centimetri più basso di due mesi fa e 24 centimetri in meno rispetto all'altezza del 2006, anno di una magra storica che ha resistito per 16 anni e che ora si ritrova "stracciata".