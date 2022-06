Mensa senza barriere alla primaria Braguti

CREMA - Grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, verrà abbattuta e ricostruita la mensa della scuola primaria Braguti. A disposizione ci sono 980 mila euro – il progetto del Comune è stato inserito nella graduatoria del bando –: adesso si dovrà procedere con lo studio a livello esecutivo dell’intervento, per poi indire la gara d’appalto, avendo cura ovviamente di interferire il meno possibile con l’attività didattica del prossimo anno scolastico.

I lavori andranno dunque organizzati in modo da garantire la regolarità delle lezioni. Sin qui gli alunni e gli insegnanti hanno utilizzato una struttura prefabbricata. Verrà demolita e al suo posto sorgerà un edificio realizzato con tutte le tecnologie in materia di risparmio energetico e ovviamente privo di qualsiasi barriera architettonica.

Avrà una superficie di 500 metri quadrati capaci di accogliere 314 alunni. «Nei mesi scorsi – spiega il sindaco Stefania Bonaldi – di volta in volta che venivano resi noti i bandi per assegnare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci siamo fatti trovare pronti per candidare progetti, concept e studi di fattibilità e e così abbiamo ottenuto i fondi per un importante riqualificazione di questo edificio scolastico. Una bellissima prova del valore del nostro ufficio tecnico e del lavoro portato avanti dall’assessorato all’Urbanistica guidato da Cinzia Fontana. Un bel lascito a chi verrà dopo la nostra amministrazione, ma soprattutto ai piccoli studenti delle scuole Braguti e alle loro famiglie».

Il plesso di via Treviglio fa parte dell’istituto comprensivo Nelson Mandela, guidato dal dirigente Paolo Carbone. Oltre alla primaria, comprende anche l’attigua scuola dell’infanzia e, a fianco sorge anche l’asilo nido, uno dei due comunali. L’altro è quello di via Pesadori, destinato però al pensionamento, alla luce del progetto per la realizzazione del nuovo nido all’interno del parco pubblico di via Desti.

A questo proposito un asilo provvisorio per i bambini sino ai 36 mesi è in fase di organizzazione, tramite lavori di riqualificazione della ex materna dei Sabbioni, in via Cappuccini.

Da settembre qui confluiranno due servizi comunali: quello di via Pesadori, nella sua interezza, in attesa del nuovo di via Desti, e parte di quello di via Braguti, così da iniziare e concludere i lavori di adeguamento programmati in quella sede.

Una soluzione transitoria, resa necessaria dalle tempistiche per la costruzione del nuovo nido nel parco di via Desti, che sono di circa due anni. In via Braguti, inoltre, serve più tempo per modernizzare la struttura. La sola chiusura agostana non sarebbe sufficiente.