Domani si va al voto: ecco dove e come

CREMONA - Si vota domani per i cinque referendum abrogativi sulla Giustizia. Le 71 sezioni elettorali allestite dal Comune di Cremona saranno aperte dalle 7 alle 23. Il Centro Civico Cascinetto, sede delle sezioni elettorali 58 e 59, momentaneamente non è idoneo per le operazioni elettorali. Per questo motivo le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico Bianca Maria Visconti con ingresso da via Dritta, 2.

CREMONA, DOVE SI VOTA

Per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale personale si deve esibire un documento di riconoscimento. Se la tessera elettorale personale si è deteriorata o è inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare all’Ufficio elettorale per chiedere un duplicato o un attestato sostitutivo o una nuova tessera, presentando la tessera originale deteriorata o esaurita. In caso di smarrimento l’elettore deve chiedere un duplicato o un attestato sostitutivo, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento. E l’Ufficio elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale, anche oggi dalle 8,30 alle 18 e domani dalle 7 alle 23. L’Ufficio anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, anche domani dalle 7 alle 23.

REFERENDUM GIUSTIZIA

Anche quest’anno per ridurre i disagi dei residenti ed agevolarli nel loro diritto di esercizio del voto, verrà istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro che devono recarsi al seggio in località Boschetto. Questi gli orari in direzione Boschetto: alle 9,10; 10,30; 14; 16,45 e 18,35 con partenza dalla fermata in via Ca’ del Binda (fronte Parrocchia di S. Maria Nascente). Gli orari del ritorno: 9,30; 10,50; 14,20; 17,05 e 18,55 con partenza dalla fermata in via Crocile. È fortemente raccomandato l’uso della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto. C’è anche chi il voto lo ha già espresso. Anche per il referendum, infatti, per gli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) si applicano le modalità di voto per corrispondenza. Gli elettori interessati hanno dovuto optare per questa modalità di voto tramite una apposita dichiarazione da presentare nei mesi scorsi.